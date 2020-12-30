Niğde Belediyesinde en düşük içşi maaşı 3 bin 830 lira olacak

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye bünyesinde çalışan işçilerin 2021 yılında asgari ücretinin en az 3 bin 830 liraya yükseleceğini bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin 2021 yılı ücret zammı için Hizmet-İş Sendikası ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Kentin gelişmesinde ve değişmesinde alın teri olan işçileri unutmadıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde Belediyesi olarak en uzak mahallemizden, en yakın mahallemize kadar hizmet götürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti verebilmek. Bunu da işçilerimizin özverili çalışmalarıyla yapıyoruz. Belediyemizde çalışan bütün çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla personelimizin ve çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması belediye olarak görevlerimiz arasında. Bu kentin gelişmesi için çalışma arkadaşlarımızla iş ve güç birliği yapıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen bir belediye başkanı olarak, belediyemiz bünyesinde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 3 bin 830 lira olacak şekilde görüşmelerimizi sonlandırdık. İşçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel de görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında emeği olan Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı