Niğde Belediyesinde çalışan işçilerden A Milli Futbol Takımı'na videolu destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediyesinde çalışan işçilerden A Milli Futbol Takımı'na videolu destek

Niğde Belediyesinde çalışan işçilerden A Milli Futbol Takımı'na videolu destek
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi çalışanları, hazırladıkları videoyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verdi.

Niğde Belediyesi çalışanları, hazırladıkları videoyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in "Niğde Belediyesinden Milli Takım'a mesaj var." sözleriyle başlayan videoda, işçiler milli sporcuların isimlerini tek tek söyleyerek mesajlarını iletti.

İşçilerin A Milli Takıma mesajı şöyle:

"Mert, Altay, Uğurcan sizlere inanıyoruz. Biz duvar ustalarıyız, sizlerin de kaleye duvar örüp gol yemeyeceğinizi biliyoruz. Merih, Çağlar, Kaan, Mert sizlere güveniyoruz. Bizler haşerelerle mücadele ekibiyiz. Bizler haşerelere geçit vermedik, siz de defans hattımızda forvetlere geçit vermezsiniz. Taylan, Hakan, Ozan, Yusuf kalbimiz sizinle. Bizler temizlik görevlileriyiz. Sokakları siler süpürürüz. Sizler de orta saha hattınızda ortalığı silip süpüreceksiniz. Cengiz, Abdulkadir dualarımız sizinle. Bizler asfalt işçileriyiz, caddelere otoban asfaltı atarız. Siz de karşı takımların defans hattını otobana çevireceksiniz. Burak, Enes, Kenan sizlere güveniyoruz. Bizler park, bahçelerde sulama işi yapıyoruz ve sizler de gol olup yağacaksınız. Sizlere güveniyoruz."

Çekilen video, "Belediyemizden EURO 2020 yolunda 'Bizim Çocuklar'a mesaj var" başlığıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

MİT'in nokta operasyonu ile KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in nokta operasyonu ile KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
Milli Savunma Bakanı Akar: 'NATO'nun önemi giderek artmaktadır.
Milli Savunma Bakanı Akar: "NATO'nun önemi giderek artmaktadır.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde Belediyesinde çalışan işçilerden A Milli Futbol Takımı'na videolu destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 19:05:10. #1.13#

title