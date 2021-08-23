Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinden Dilenci Operasyonu

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinden Dilenci OperasyonuNiğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, şehir merkezinde bulunan dilencilere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bir operasyon düzenleyerek cezai işlem uyguladılar.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinden Dilenci OperasyonuNiğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, şehir merkezinde bulunan dilencilere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bir operasyon düzenleyerek cezai işlem uyguladılar. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinden edinilen bilgiye göre 40'ı çocuk dilenci olmak üzere toplam 70 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Vatandaşlarımızın çöp kenarlarında ve kaldırımlarda bulunan dilencilere karşı daha hassas olmaları bu insanlara prim vermemeleri, yapacakları hayırlarını daha güvenilir yerlere yapmaları konusunda ve bu tür dilencilerin görüldüğü yerlerin 153 Zabıta İhbar hattını bildirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istiyoruz denildi.

Kaynak: Habermetre