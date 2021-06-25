Niğde Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
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Niğde Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Niğde Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Niğde Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar BaşladıNiğde Belediyesi tarafından ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile organize edilen 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler için ücretsiz yaz spor okulları açılıyor.

Niğde Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar BaşladıNiğde Belediyesi tarafından ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile organize edilen 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler için ücretsiz yaz spor okulları açılıyor. Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Masa Tenisi, Kick Boks, Taekwondo, Jimnastik, Halter, Futbol, Hentbol, Tenis, Muaythai, Okçuluk, Judo, Veloybol, Kayak, Güreş, Satranç, Boks, Bocce- Dart ve Yüzme branşlarında açılacak olan yaz okulunda sadece yüzme ücretli olacaktır. Kayıtlar başlamış olup kayıt belgeleri için gerekli bilgilere vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayıt bürosundan, nigde. gsb. gov. tr - internet adresinden ve 0388 232 3421-134 nolu telefondan ulaşabileceklerdir. 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10: 30 da 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılışımıza yaz spor okulumuza katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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