Niğde Belediyesi vatandaşları sahura bando eşliğinde kaldırdı
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Niğde Belediyesi vatandaşları sahura bando eşliğinde kaldırdı

Niğde'de vatandaşlar, bando takımının söylediği marş ve şarkılar eşliğinde sahura kalktı.

Niğde Belediyesi vatandaşları sahura bando eşliğinde kaldırdı
19.05.2020 04:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 04:30

Niğde'de vatandaşlar, bando takımının söylediği marş ve şarkılar eşliğinde sahura kalktı.

Belediye tarafından üstü açık otobüse bindirilen bando takımı, mahalle mahalle gezerek söyledikleri marş ve şarkılarla vatandaşları sahura kaldırdı.

Kentte dolaşmadık sokak bırakmayan bando takımının seslendirdiği ilahi ve şarkılar da vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Sahura kalkan vatandaşlar da balkona ve pencereye çıkarak dinledikleri şarkılara alkış tuttu. Bazı araç sürücüleri ise korna ile bando takımına eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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