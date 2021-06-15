Niğde Belediyesi, uluslararası resim yarışması düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediyesi, uluslararası resim yarışması düzenledi

Niğde Belediyesi, uluslararası resim yarışması düzenledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Kültür Sanat

Niğde Belediyesince "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" temalı uluslararası resim yarışması düzenlendi.

Niğde Belediyesince "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" temalı uluslararası resim yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde'yi sanatla daha da güzelleştirmek, kentin doğal güzelliklerini, tarım faaliyetlerini, kültürel ve tarihi zenginliklerini bütün renkliliğiyle dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular bugün başlayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Uluslararası Sanat Projeleri (GAPI), Portekiz Sanatçılar Birliği (PAS), Uluslararası Sanat Danışmanlığı (Arte Global) gibi uluslararası resim toplulukları tarafından da destekleniyor.

Eserlerde, Niğde kültürü, tarihi ve güzelliklerinin sanatçı gözüyle yorumlanması bekleniyor. Yarışmada, Niğde fotoğraflarından esinlenerek veya yeniden yorumlayarak, gerçekçi veya soyutlanmış, tuval üzeri yağlı boya ya da akrilik çalışmalar kabul edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerinin yüksek çözünürlüklü kopyasını (1-5 MB jpg), Niğde Belediyesinin internet adresinden duyurulan koşullara uygun olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün fotograf@nigde.bel.tr adresine adı, ölçüsü, tekniğini belirterek gönderecek. Kargo veya elden teslim kabul edilmeyecek. Ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler katılımcılardan istenecek.

Yarışmada birinciye 15, ikinciye 12, üçüncüye ise 8 bin lira para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü olarak bin lira takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uluslararası sanatçıları yarışmaya davet etti.

Yarışmayla şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalar Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak. 15 gün süreyle sergilendikten sonra, daimi olarak sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonu'na teslim edilip kayıt altına alınacak. Hedefimiz şehrimizi her alanda kalkındırmak. Biz belediyeciliği bir bütün olarak görüyoruz. Yaptığımız işlerde birçok temel unsur var. Bu unsurların en önemlilerinden biri de kültür ve sanat alanı. Allah'ın izniyle Kale Dönüşüm Projesi ve Kent Müzesi ile daimi resim sergimiz de şehrimize yepyeni güzellikler getirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde Belediyesi, uluslararası resim yarışması düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:52:20. #1.16#

title