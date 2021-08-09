Niğde Belediyesi Tercih Döneminde Öğrencilerin Yanında
Niğde Belediyesi Tercih Döneminde Öğrencilerin YanındaAlanında uzman kişiler ve rehber öğretmenleri eşliğinde Üniversite sınavına giren öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak isteyen Niğde Belediyesi, Başkan Özdemir'in de katılımıyla 10 Ağustos Salı günü saat 16.
Niğde Belediyesi Tercih Döneminde Öğrencilerin YanındaAlanında uzman kişiler ve rehber öğretmenleri eşliğinde Üniversite sınavına giren öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak isteyen Niğde Belediyesi, Başkan Özdemir'in de katılımıyla 10 Ağustos Salı günü saat 16. 00 da Özbelde Kızılelma Parkı'nda gençlerle buluşarak sağlıklı tercih yapmalarına yardımcı olacak.
Kaynak: Habermetre