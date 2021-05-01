Niğde Belediyesi tam gaz çalışmaya devam edecek

Niğde Belediyesi tam kapanma döneminde bile hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam edecek.

Niğde Belediyesi tam kapanma döneminde bile hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam edecek. Belediyenin temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli bu süre zarfında görevlerinin başında olacak. Bunun dışında kalan birimler ise hizmetleri aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacaktır. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Tam kapanma ile zorlu ama inşallah sonu aydınlık bir sürece girdik. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla, bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya çalışacak, hizmetlerimizi aksaklık olmadan sürdürmeye tam gaz devam edeceğiz, bu süreçte her türlü isteğiniz için 'Alo: 153 've Whatsapp Hattımız '0552 501 51 51' bir telefon kadar yakınınızdadır" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı