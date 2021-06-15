Niğde Belediyesi, Salgında Faaliyetlerini Durduran Esnafa 1500 Lira Destek Verecek
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Niğde Belediyesi, Salgında Faaliyetlerini Durduran Esnafa 1500 Lira Destek Verecek

Niğde Belediyesi, Salgında Faaliyetlerini Durduran Esnafa 1500 Lira Destek Verecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Niğde Belediyesi, Salgında Faaliyetlerini Durduran Esnafa 1500 Lira Destek VerecekNiğde'de pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnafların ekonomik olarak desteklenmesi için 1500 liralık hibe desteği sağlandı.

Niğde Belediyesi, Salgında Faaliyetlerini Durduran Esnafa 1500 Lira Destek VerecekNiğde'de pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnafların ekonomik olarak desteklenmesi için 1500 liralık hibe desteği sağlandı. Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda, Kovid-19 sürecinde faaliyetlerini durduran esnafa oy birliğiyle 1500'er liralık hibe desteği kararı alındı. Hibe desteğinin Niğde sınırları içerisinde yer alan ve Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan Kıraathane, Kafe, İnternet kafe, Lokanta, Okul kantini, Çay ocağı, Hamam, Havuz işletmesi, Halı saha, Berber, Konfeksiyoncu, Mobilya tamircisi, Soba tamircisi, Düğün salonları, Okul servis işletmecileri ve Müzisyenleri kapsadığı kaydedildi. Belediye olarak esnafa bir nebze destek olabilmek için konuyu gündemlerine taşıdıklarını aktaran Başkan Özdemir şunları söyledi; "Kovid-19 sürecinden maalesef esnafımız olumsuz yönde etkilenmiştir. Yaşadığımız şu zorlu süreçte 1500 liralık destek ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Tünelin ucu hafiften gözüktü gibi. Aşılama oranı belli bir seviyenin üstüne çıktığında salgınla ilgili başka bir boyuta geçmiş olacağız. En azından bu durum iş yeri kapanmalarının önüne geçecek, insanlarımızın eve ekmek götürme sıkıntısı azalacak. Ülkemizin ve tüm insanlığın bu salgın belasından kurtulması tek temennimizdir. Hep beraber bunun için dua ediyoruz. "Hibe desteği ile ilgili bilgilerin https://nigde. bel. tr/ adresinden öğrenilebileceği ve şartları tutan esnafın başvurularını Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gerekli evraklarla şahsen yapabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Habermetre

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