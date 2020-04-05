Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyorNİĞDE Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının özel araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor

NİĞDE Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının özel araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Yiğit belediye olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların araçlarını dezenfekte ettiklerini söyledi. Özellikle sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarının ve kolluk kuvvetlerinin araçlarını dezenfekte ettiklerini belirten Yiğit, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının alkışı hak ettiğini kaydetti.

Kamu çalışanlarının sağlıklarını son derece önemsediklerini kaydeden Yiğit, şunları söyledi

Onların da sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Kolluk kuvvetlerimizin bütün araçları, 24 saat boyunca, her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde şüpheli bir durumlarda dezenfekte edilmektedir. Belediye olarak her türlü tedbirimizi ve ön hazırlıklarımızı yaptık. Sadece araçları değil, tüm kamu kuruluşlarının hizmet binasında da çalışmalar yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bu kapsamda tüm sağlık personellerinin kişisel araçlarını ve talep etmeleri halinde evlerini de dezenfekte ediyoruz.

Kaynak: DHA