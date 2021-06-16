Niğde Belediyesi, pandemide faaliyetlerini durduran esnafa bin 500 TL hibe verecek
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Niğde Belediyesi, pandemide faaliyetlerini durduran esnafa bin 500 TL hibe verecek

Niğde Belediyesi, pandemide faaliyetlerini durduran esnafa bin 500 TL hibe verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Niğde'de pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnafların ekonomik olarak desteklenmesi için bin 500 liralık hibe desteği sağlandı.

Niğde'de pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnafların ekonomik olarak desteklenmesi için bin 500 liralık hibe desteği sağlandı.

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda, Covid-19 sürecinde faaliyetlerini durduran esnafa oy birliğiyle bin 500'er liralık hibe desteği kararı alındı. Hibe desteğinin Niğde sınırları içerisinde yer alan ve Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan kıraathane, kafe, internet kafe, lokanta, okul kantini, çay ocağı, hamam, havuz işletmesi, halı saha, berber, konfeksiyoncu, mobilya tamircisi, soba tamircisi, düğün salonları, okul servis işletmecileri ve müzisyenleri kapsadığı kaydedildi. Belediye olarak esnafa bir nebze destek olabilmek için konuyu gündemlerine taşıdıklarını aktaran Başkan Özdemir şunları söyledi;

"Covid-19 sürecinden maalesef esnafımız olumsuz yönde etkilenmiştir. Yaşadığımız şu zorlu süreçte 1500 liralık destek ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Tünelin ucu hafiften gözüktü gibi. Aşılama oranı belli bir seviyenin üstüne çıktığında salgınla ilgili başka bir boyuta geçmiş olacağız. En azından bu durum iş yeri kapanmalarının önüne geçecek, insanlarımızın eve ekmek götürme sıkıntısı azalacak. Ülkemizin ve tüm insanlığın bu salgın belasından kurtulması tek temennimizdir. Hep beraber bunun için dua ediyoruz."

Hibe desteği ile ilgili bilgilerin https://nigde.bel.tr/ adresinden öğrenilebileceği ve şartları tutan esnafın başvurularını Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gerekli evraklarla şahsen yapabilecekleri belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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