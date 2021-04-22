Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı

Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla Nasrettin Hoca Anaokulu'nda yapılan programda öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.

Niğde Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla Nasrettin Hoca Anaokulu'nda yapılan programda öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı. Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerini aktarmak ve aynı zamanda temizlik ve çevre bilincini aşılamayı amaçlayan boyama kitabı okul öncesi, kreş, 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ulaştırılacak.

Kitabın önsözünde; "Bu boyama kitabı Niğde'mizin tarihi ve turistlik değerlerini öğrenirken, eğlenmeniz ve keyifli vakit geçirmeniz için özel olarak hazırlandı. Geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli yavrularımıza hediyemiz olan bu kitapla hem ilimizin değerlerini öğreneceksiniz hem de boyarken çok eğleneceksiniz" diyen Başkan Emrah Özdemir her koşulda öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - NİĞDE

Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı
Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:08:13. #1.15#

title