Niğde Belediyesi'nin Vatandaşa Sunduğu E-İmar Uygulamasına Yoğun İlgi - Haberler
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Niğde Belediyesi'nin Vatandaşa Sunduğu E-İmar Uygulamasına Yoğun İlgi

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Niğde Belediyesi'nin Vatandaşa Sunduğu E-İmar Uygulamasına Yoğun İlgi

Niğde Belediyesi'nin Vatandaşa Sunduğu E-İmar Uygulamasına Yoğun İlgiNiğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan E-imar uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi'nin Vatandaşa Sunduğu E-İmar Uygulamasına Yoğun İlgiNiğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan E- İmar uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediyor. Aylık ortalama 4 bin 500 kişinin imar durumu sorgulaması yaptığı uygulamada, son güncellemeler ile parsele ilişkin uydu fotoğrafı, adres ve konum bilgisi, imar uygulaması veya plan değişikliği yapılıp yapılmadığına dair bilgilere erişilebilmektedir. Ayrıca Plan Askı Panosu uygulaması ile imar planında yapılan değişikliklere ilişkin bilgilere de vatandaşlar Niğde Belediyesi internet sitesinden ulaşabilmektedir. Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Dijital çağın gereksinimlerine bizde Niğde Belediyesi olarak yetişmeye çalışıyoruz. Belediyemizde yapılan birçok işlemi internet sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza sunuyoruz. Vatandaşların işlerini en hızlı şekilde yapmak için tüm gayreti sahada verdiğimiz gibi dijital ortamlarda da sağlıyoruz. E-imar uygulamasına olan ilgi bizleri bu platformlarda daha çok çalışmaya yönlendiriyor" dedi.

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Haber: Niğde Belediyesi'nin Vatandaşa Sunduğu E-İmar Uygulamasına Yoğun İlgi - Haberler
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