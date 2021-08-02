Niğde Belediyesi'nden Yangında Mağdur Olan Vatandaşlar İçin Yardım Tırı
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Niğde Belediyesi'nden Yangında Mağdur Olan Vatandaşlar İçin Yardım Tırı

Niğde Belediyesi'nden Yangında Mağdur Olan Vatandaşlar İçin Yardım Tırı
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Niğde Belediyesi'nden Yangında Mağdur Olan Vatandaşlar İçin Yardım TırıNiğde Belediyesi'nden ülkemizde gerçekleşen ve herkesi derinden yaralayan orman yangınları için bir destek daha.

Niğde Belediyesi'nden Yangında Mağdur Olan Vatandaşlar İçin Yardım TırıNiğde Belediyesi'nden ülkemizde gerçekleşen ve herkesi derinden yaralayan orman yangınları için bir destek daha. Daha önce Mersin yangınına itfaiye arazöz ve personel, Manavgat yangını içinde arazöz ve personel desteğinde bulunulmuştu. Niğde Belediyesi Orman Yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak amacıyla Cumhuriyet meydanında yardım tırı bulunduracak. Meydan da 3 gün boyunca bekleyecek olan yardım tırına kuru gıda, su ve çocuk bezi gibi malzemeler toplanarak yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılacak.

Kaynak: Habermetre

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