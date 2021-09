Niğde Belediyesi'nden Tarihi Yeşil Mezar'a Yenileme Yapıldı

NİĞDE (Habermetre) - Niğde Belediyesi'nden Tarihi Yeşil Mezar'a Yenileme YapıldıNiğde'nin simge yerlerinden biri olan tarihi yeşil mezar Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yenilendi. Niğdeli vatandaşların dış boyamasından kaynaklı yeşil mezar olarak bildikleri El Hacı Mahmut Türbesinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatlarıyla peyzaj çalışması yapılıp, oturma bankları eklenerek yeni haline kavuşturuldu. Düzenleme çalışması ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Emrah Özdemir; "Çarşı esnafımızı ziyaretlerimizde esnafımızın talepleri üzerine Niğde'mizin simge yerlerinden olan yeşil mezar bölgesinde bir çalışma başlattık. Niğde'mize yaptığımız somut projeler dahilinde tarihimize ve dini değerlerimize de büyük önem veriyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak gelecek nesillere daha güzel bir Niğde bırakmak adına her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yeşil mezar olarak bilinen Tarihi El Hacı Mahmut Türbemizde peyzaj ve yeşillendirme çalışması yaptık. Niğde'mizde yer alan tarihi yerlerin bakımı ve onarımı noktasında Niğde Belediyesi olarak her zaman hazırız. Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde'mizde tarihe ve dini değerlerimize sahip çıkmak bizlerinde öncelikli görevlerinden biridir" şeklinde konuştu.

