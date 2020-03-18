Niğde Belediyesi'nden 'Korana virüsle' örnek mücadele Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerinde dezenfekte çalışması yürütüyor.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerinde dezenfekte çalışması yürütüyor.

Halkın çok kullandığı sağlık ocaklarını, eczaneleri ve apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte çalışmalarıyla örnek bir mücadele sergiliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; korona virüse karşı alınan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde de dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyor. İlhanlı mahallesinden başlattığımız apartmanların giriş, çıkış, asansör, ortak kullanım alanları ve merdivenlerini dezenfekte çalışmalarına diğer mahallelerimizde de hızlı bir şekilde devam ediliyor.

Sağlık Ocakları, eczane, ve apartmanlarda ortak kullanım alanlarını dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda virüs vakalarının görülmesinin ardından halkın maske, eldiven, kolonya almak için gittiği eczanelere gidildi. Eczanelerdeki çalışanlar ve vatandaşlar dışarı çıkarıldıktan sonra mekanlar ilaçlandı. Ekiplerin ikinci adresi ise steril olması gereken yerlerin başında gelen sağlık ocakları oldu. Vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için sağlık ocakları dezenfekte edildi.

Tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Halkımızın içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz, ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyor" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA