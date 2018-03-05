Niğde Belediyesi Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye meclis salonunda yapıldı.

Belediye Meclisinin, 2 Mart 2018 tarihli toplantısı Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın açılış konuşmasının ardından Mart ayı Belediye Meclis toplantısında yoklama ve bir önceki dönemin toplantısının özentin ardından, gündem maddelerinin konuşularak karara bağlandı.

Belediye Meclis toplantısında mülkiyeti belediyeye ait Kumluca Mevkii 202 ada 4 parselin sağlık tesisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsisinin uygunluğu kararı verildi.

Şehri imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülerek 10 maddenin imar komisyonuna havalesi yapıldı.

Belediye çalışmaları dahilinde, Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan projelerin kabulü halinde gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verildi.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı Mart ayı meclis toplantısında ek gündem maddeleri de görüşüldü. Bir sonraki meclis toplantısının 6 Nisan Cuma günü 15.00'de yapılması kararlaştırıldı. - NİĞDE