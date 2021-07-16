NİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIR
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NİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIR

NİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIR
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NİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIRNİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIRNiğde Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tedbirleri aldı.

NİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIRNİĞDE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIRNiğde Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tedbirleri aldı. Rutin hizmetlerin devam etmesi için belediyenin ilgili birimlerindeki personel Kurban Bayramı süresince nöbet usulüyle görevi başında olacak. Bayramda meydana gelebilecek su ve kanalizasyon arızalarına karşı nöbetçi ekiplerin hizmet vereceği Niğde Belediyesinde, itfaiye, zabıta, cenaze hizmetleri, veteriner hizmetleri ve temizlik işleri ekipleri de günlük çalışmalarını ara vermeden sürdürecekler. Vatandaşlarımız herhangi bir talepte Belediye WhatSapp ihbar hattı ( 0552 501 5151 ) no'lu telefona ulaşabilecekler. Niğde Belediyesi, Modern Kurbanlık Satış Alanında ise vatandaşların ve satıcıların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışverişi yapabilmeleri için hazırlıklar tamamladı. Vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek, vatandaşların ve kurbanlık hayvan satıcılarının koronavirüs tehdidinden korunması için gerekli önlemleri de aldı. Kurbanlık alanı, veteriner hizmetleri müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, satış süreci ve Kurban Bayramı boyunca da dezenfekte çalışmaları devam edecek. Kurban pazarına getirilecek hayvanlar veterinerler hizmetleri müdürlüğü tarafından sıkı bir kontrolden geçirilirken, vatandaşlarda almak istedikleri kurbanlıklar hakkındaki bütün bilgileri kurbanın küpe numarasıyla; kurbanın geldiği il veya ilçe, yaşı, gebelik, sağlık durumu ve ırkı hakkında bilgi sahibi olabilecek. Vatandaşların kurban ibadetini dini kurallara uygun, modern ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "dedi.

Kaynak: Habermetre

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