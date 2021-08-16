Niğde Belediyesi Köy Terminali açıldı

Niğde'de belediye tarafından yaptırılan Köy Terminali'nin hizmete sunuldu.

Niğde'de belediye tarafından yaptırılan Köy Terminali'nin hizmete sunuldu.

Vali Yılmaz Şimşek, düzenlenen törende, terminalin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy terminalinin Niğde için önemli bir hizmet olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Eski köy terminaliyle yenisi arasında büyük bir fark olduğunu görebiliyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız daha kaliteli, konforlu ve hızlı hizmete kavuştu, seyahatlerini daha keyifli gerçekleştirebilecekler. Bu binanın kentimizin estetiğini de yükselttiğini görüyoruz. Diğer taraftan da şehrimizde kent estetiği açısından güzel gelişmeler oluyor. Kentimize yakışan Hükümet Konağı binası bitmek üzere. Belediye binamız yenileniyor. Millet Bahçesi de bunlardan birisi."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise terminalin içinde 16 iş yeri, idari büro ve toplam 65 peron olduğunu anlattı.

Şu an 37 peronun hizmet verdiğini, ihtiyaç halinde diğer peronların da çalışabileceğini aktaran Özdemir, sadece binanın yapım maliyetinin, asfalt, arsa ve diğer harcamalar hariç yaklaşık 5 milyon lira olduğunu vurguladı.

Özdemir, belediye başkanlığında ikinci yılını tamamladığını dile getirerek, "Bu süre zarfında 51 milyon liralık borcumuzu azalttık, gelirimizi de yüzde 62 artırdık. Bu tür yatırımları yaparken de borçlanmıyoruz. Arıtma tesisini ayrı tutuyorum, o büyük bir yatırım. Arıtma tesisimiz de bitti, tam kapasite çalışmaya başladı. Niğde'nin kaderini değiştirecek Kale bölgemizdeki koruma ve yenileme projesini hayata geçireceğiz. Bu güne kadar yaklaşık 70 milyon liralık kamulaştırma yaptık. Kamulaştırma ve uzlaşma görüşmeleri son hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1-2 ay sonra da acele kamulaştırma karasıyla bu yıl içerisinde ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, terminalin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul