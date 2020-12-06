Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi

06.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:02
Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi

Niğde Belediye Başkanı Fen işleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik, Park ve Bahçe müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Niğde Belediye Başkanı Fen işleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik, Park ve Bahçe müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özdemir, kısıtlama günlerini fırsata çevirdiklerini söyledi.

Toplum olarak pandemiyle mücadele edildiğini belirten Özdemir şunları kaydetti: "Bütün enerjimizi pandemiyle mücadeleye verdik. Ama hep birlikte kurallara uyduğumuzda pandemiyi birlikte yeneceğiz. Ancak biz Niğde Belediyesi olarak kısıtlama günlerini fırsata çevirdik. Hazır cadde ve sokaklar boşken, kanalizasyon, asfalt, park ve bahçe, alt ve üst yapı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürerek kısıtlamayı avantaja çevirdik. Sezon bitmeden yani kar ve yağmur başlamadan Niğde'nin bir çok sorununu çözmek istiyoruz ve bu konuda da hızlı çalışmalar yapıyoruz. Bu bakımdan çok yol kat ettik. Umuyorum ki rahat bir kış geçireceğiz. İleriye dönükte uzun vadelide çok daha refah ve konfor içerisinde yaşayacağımız bir şehri hazırlıyoruz" dedi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi
Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gemlik Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
Gemlik Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
Belediye kısıtlamayı fırsata çevirdi, alt yapı çalışmalarını tamamladı
Belediye kısıtlamayı fırsata çevirdi, alt yapı çalışmalarını tamamladı
Son dakika haberleri... Nevşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi, şehri temizledi
Son dakika haberleri... Nevşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi, şehri temizledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:23:16. #1.15#
title