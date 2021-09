Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar ÖzetiNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2021 TOPLANTISININ 07/09/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 121Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin Ağustos/2021 toplantısının 04. 08. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tasvip olundu. Karar Tarihi : 07/09/2021Belediyemiz Meclis Üyesi Bülent SAYIN' n vefatından dolayı boşalan Encümen Üyeliğine (kalan süreyi tamamlamak üzere)Cengiz TUNCER' in seçildiği, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine (kalan süreyi tamamlamak üzere)Cengiz TUNCER' in seçildiği, Karar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 123Belediyemiz Gelir Müdürlüğünce 2001-2014 yılında Hıdırlık mevkiinde aile mezarlık satışı yapılmış olup, ekli dilekçelerde belirtilen ada, pafta, ve krokiler ile07. 06. 2021 tarih ve 81 sayılı meclis kararlarına yapılan satışlar ile örtüşmemektedir. 2001-2014 yılları arasında yapılan satışlar ile ilgili konunun Plan Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu. Karar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 124Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının, okul servis taşıma rayiçlerinin (2021-2022) kararda belirtildiği şekilde tespiti kabul olundu. Karar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 125Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının okul servis araçları ile ilgili güzergah izin belge ücretlerinin düşürülme talepleri kararda belirtildiği şekilde kabul olundu. Karar Tarihi : 07/09/2021Belediyemiz boş kadrolarından Temizlik İşleri Müdürlüğü derece iptal-ihdası kabul olundu. Karar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 1275393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre amatör spor kulüplerine nakdi yardım verilmesi ile ilgili yönetmeliği madde madde okunarakKarar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 128Belediyemiz Meclisinin 04. 12. 2019 tarih ve 199 nolu kararı ile plan çalışmalarının tamamlanması akabinde konunun yeniden değerlendirilmesine şeklinde karar alınan, Fertek Mahallesi Revizyon İmar Planı 1. ve 2. Etaplarından 1. Etaba yönelik hazırlanan revizyon İmar planı ile ilgili imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/09/2021Karar No : 129İlimiz Yağdan Mahallesi 3514 ada 2 nolu parselin mevcut imar durumu E: 1. 50 Hmax: serbest yapı nizamlı MİA alanıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri