Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantı GündemiBELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2021 TOPLANTISININ 07/09/2021 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİYoklama. Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Ağustos/2021 toplantısının 04. 08.

Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantı GündemiBELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2021 TOPLANTISININ 07/09/2021 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİYoklama. Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Ağustos/2021 toplantısının 04. 08. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi. Belediyemiz Meclis Üyesi Bülent SAYIN' ın vefatından dolayı boşalan Encümen Üyeliği ve Divan Katipliği (yedek üye) seçiminin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz Gelir Müdürlüğünce 2001-2014 yılında Hıdırlık mevkiinde aile mezarlık satışı yapılmış olup, ekli dilekçelerde belirtilen ada, pafta, ve krokiler ile07. 06. 2021 tarih ve 81 sayılı meclis kararlarına yapılan satışlar ile örtüşmemektedir. 2001-2014 yılları arasında yapılan satışlar ile ilgili konunun müzakere ve karara bağlanması. n, okul servis taşıma rayiçlerinin (2021-2022) belirlenmesi hususundaki taleplerinin müzakere ve karara bağlanması. Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının okul servis araçları ile ilgili güzergah izin belge ücretlerinin düşürülmesi taleplerinin müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz boş kadrolarından derece iptal-ihdas ile ilgili cetvelin müzakere ve karara bağlanması. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre amatör spor kulüplerine nakdi yardım verilmesi ile ilgili yönetmeliğin müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz Meclisinin 04. 12. 2019 tarih ve 199 nolu kararı ile plan çalışmalarının tamamlanması akabinde konunun yeniden değerlendirilmesine şeklinde karar alınan, Fertek Mahallesi Revizyon İmar Planı 1. ve 2. Etaplarından 1. Etaba yönelik hazırlanan revizyon imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. İlimiz Yağdan Mahallesi 3514 ada 2 nolu parselin mevcut imar durumu E: 1. 50 Hmax: serbest yapı nizamlı MİA alanıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanmasıDilek temenniler

Kaynak: Habermetre