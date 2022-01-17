Niğde Belediyesi Ekmek Fırını hizmete girecek

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan, " Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisi (NİĞMEK)" projesinde test aşamasına geçildi. En modern şekilde yenilenen ekmek fabrikasında son kontroller yapılarak ekmek üretimi gerçekleştirildi.

Saatte 5 bin ekmek üretim kapasitesi ile hijyenik şekilde üretimin yapılacağı tesislerde en az 50 ihtiyaç sahibi kadının istihdamı sağlanacak. Ekmek fabrikasında hem kadın istihdamı sağlanacak hem de şehrin farklı noktalarına kurulacak büfelerde engelli vatandaşlarımızın da istihdamı ile ürünlerin sunumu ve satışı gerçekleştirilecek.

NİĞMEK projesi kapsamında kadın istihdamı, engelli istihdamı ve çöl yak hastaları için gerekli glütensiz ürünlerin üretilmesi, coğrafi işarete sahip Niğde Tahinlisi ve yöresel ürünlerin üretilmesi hedefleniyor. "Modern ekmek tesisimizi yaptık, ilk ekmeğimizi çıkarttık, en kısa zamanda ekmek üretimini başlatacağız, "diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Organize sanayi bölgesinde daha önce ekmek fırını olarak kullanılan fabrikamız en modern şekilde yenilenerek bugün itibariyle test aşamasını geçti. Biz burayı en kısa sürede tam kapasite ile çalışır hale getiriyoruz. Bu projemizle ilimizde kadınların ve engellilerin istihdamını artıracağız. Üreteceğimiz ürünler arasında Çöl yak hastalarının ihtiyacı olan glütensiz ürünlere yer vereceğiz. Evinde Çöl yak hastası olan ihtiyaç sahibi ailelere glütensiz ürünleri ücretsiz temin edeceğiz. Durumu iyi olanlara da düşük bir ücret karşılığında glütensiz ürünlerin teminini sağlamış olacağız. Bu proje ile halkımıza en güzel ekmeği sunmayı amaçlıyoruz. Niğde'mize ve şehrimize hayırlı olsun diyorum." - NİĞDE