Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
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Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovasını yerinden söküp atan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Niğde Belediyesi, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovasını yerinden söküp atan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediye ekipleri, Paşakapı Caddesi'nde bir çöp kovasının yerinden sökülmesi üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde, alkollü olduğu belirtilen kişinin, yere sabitlenen çöp kovasını, uzun uğraşlar sonucu yerinden sökmesi ve fırlatması yer aldı.

Niğde Belediyesi, kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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