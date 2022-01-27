Niğde Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete başladı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesinin vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek için oluşturduğu "Çağrı Merkezi" göreve başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet kalitesini arttırmak ve vatandaşların taleplerine anında çözüm üretip, geri dönüş sağlamak amacıyla oluşturduğu merkez, "444 51 01" numarasıyla hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, merkezin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirtti.

Vatandaşların merkezden her türlü bilgiye erişebileceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Belediyemizin, uzaktan erişim yoluyla vatandaşlarla ilk temas noktası olan, halkla ilişkiler faaliyetlerinin en etkin yürütüldüğü Çağrı Merkezi, yenilenen binamızda hizmet vermeye başladı. Çağrı merkezimizde vatandaşlarımızın talepleri kayıt altına alınarak, ilgili birim sorumlularıyla talep sahipleri arasında koordinasyon sağlanacak. Vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini iletebileceği merkezimizde, talepler alınarak, sorunların çözümü konusunda çalışma gerçekleştirilecek."

Özdemir, merkezi arayan vatandaşların daha önce yaptığı başvurularını sorgulayabileceğini, borçlarını öğrenebileceğini, belediye hizmetlerine ilişkin bilgi alabileceğini, sosyal ve kültürel aktivite başvurularında bulunabileceğini ifade etti.