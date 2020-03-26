Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı
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Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

26.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:59
Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, kent genelinde cadde, sokak ve kaldırımları sabunlu suyla yıkadı. Çalışmalara kentin en işlek Bankalar ve Dr. Sami Yağız caddelerinden başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah

Özdemir, koronavirüs salgınının küresel bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Koronavirüse karşı Niğde'de ilk

günden itibaren çaba sarf ettiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla

yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle

önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek

yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz atlatırız."

Kaynak: AA

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