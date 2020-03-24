Niğde Belediyesi bankları kaldırdı Niğde Belediyesi bankları kaldırdı Niğde'de korona virüsü önlemleri kapsamında yaşlıların en çok vakit geçirdiği Şadırvan Parkındaki banklar kaldırıldı.

Niğde Belediyesi bankları kaldırdı

NİĞDE - Niğde'de korona virüsü önlemleri kapsamında yaşlıların en çok vakit geçirdiği Şadırvan Parkındaki banklar kaldırıldı.

Niğde Belediyesi Bor Caddesi üzerinde bulunan Şadırvan Parkında korona virüs önlemleri kapsamında bankları kaldırdı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları parkta topluca oturmaya teşvik etmemek adına bankları kaldırdıklarını söyledi.

Şadırvan Parkının Niğde'nin en işlek parkı olduğunu belirten Başkan Özdemir, "En çok emeklilerimizin vakit geçirdiği bir parktır. Bir çok uyarı yapılıyor ama dün çok kalabalık k bir ortam vardı bu parkta. Uyarılarımızı dinleyende vardı, dinlemeyen de ama biz dedik ki "bankları kaldıralım hem de tamirattan geçirelim". Bu tehlike geçtikten sonra daha güzel bir şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızı burada topluca oturmaya teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz"

Bankları kaldırılıyor diye belki tepkide alabileceklerine anlatan Özdemir, "Hava güzel Bahar havası insanlar ağaçların altında vakit geçirmek isteyecekler ama biz vatandaşlarımızdan müsaade istiyoruz. Şunu düşünmemiz lazım sevdiklerimiz var. Sevdiklerimiz bizim için önemli. Nasıl kendi çocuklarımızın kılana zarar gelmesin diye dikkat ediyorsak belirli yaştakiler ve bütün vatandaşlarımız hiçbir şeyi düşünmüyorlarsa kendi sevdiklerini düşünsün. Birbirimizle daha çok dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı" dedi.

Vatandaşlarında destek verdiği uygulamada belediye ekipleri bankları kamyonlara yükleyerek kaldırdı.

Kaynak: İHA