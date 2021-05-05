Niğde Belediyesi Arıtma Tesisinde test yapılmaya başlandı
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Niğde Belediyesi Arıtma Tesisinde test yapılmaya başlandı

Niğde Belediyesi Arıtma Tesisinde test yapılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi büyüyen şehrin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan, mevcut arıtma tesisinin yerine 2045 yıllına kadar teknik ömre sahip, 400 bin kişilik nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede, kendi enerjisini kendisi üreten İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin...

Niğde Belediyesi büyüyen şehrin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan, mevcut arıtma tesisinin yerine 2045 yıllına kadar teknik ömre sahip, 400 bin kişilik nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede, kendi enerjisini kendisi üreten İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin yapımını tamamlayarak testlere başladı. Testlerin bitiminden sonra Modern Arıtma Tesisi tam kapasite ile çalışmaya başlayacak.

Bu yatırımın toplam maliyeti 180 milyon TL olup tesis kendi enerjisini kendisi üreteceği için enerji maliyeti açısından büyük bir tasarruf sağlanacak. 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' ile Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği kentin önemli bir tatlı su havzası olan Akkaya Barajı 'doğal hayatın merkezi' haline gelecek. Senelerdir Niğde ve Bor'un en büyük sorunlarından biri olan Akkaya Barajındaki kötü koku İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile artık son bulacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizde her şey hazır, testlere başladık, testlerin bitiminden sonra Modern Arıtma Tesisimize kavuşuyoruz .Tesise gelen atık su, neredeyse içme suyu kadar temiz hale geldikten sonra doğaya bırakılacaktır. Bu tesis şehre ve hemşehrilere hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi Arıtma Tesisinde test yapılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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