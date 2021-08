Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Karar ÖzetiNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2021 TOPLANTISININ 04/08/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 110Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Temmuz/2021 toplantısının 06. 07. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tasvip olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Belediyemiz meclisinin tatil ayı olarak belirlenen Eylül ayı tatilinin yapılmayacağı kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 112İlimiz Şahsüleyman Mahallesi 196 ada 49, 50, 51, 52, 62, 85, 86, 113 nolu parsel ve 220 ada 6, 7, 9, 10, 11 nolu parselde imar planında kapalı otopark ve yol olarak planlı olan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için belediyemizin mülkiyetinde bulunan eş değer taşınmazlar ile takasının yapılması, konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Belediyemiz boş kadrolarından derece iptal-ihdası kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 114Belediyemizce Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunmasına, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanın doğal üye olarak, asıl üyeliklere Yahya DÖKMETAŞ ve Cumhur DURMAZ' ın yedek üyeliğe Gülsüm TEMUR' un görevlendirilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 115Belediyemiz Meclisinin 04. 05. 2018 tarih ve 104 nolu kararı ile plan çalışmalarının tamamlanması akabinde konunun yeniden değerlendirilmesine şeklinde karar alınan; mevcut imar planında "Kültür Varlıkları Özel Proje Alanı-1" olarak bırakılmış olan Kadıoğlu Sokağı ve çevresine yönelik olarak Revizyon İmar Planı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 116Belediyemiz Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 75 sayılı kararı ile, İlimiz Yukarı Kayabaşı Mahallesi 324 ve 683 nolu adalara ilişkin hazırlanan plan değişikliğine itiraz eden H. Hüseyin UYGUR ve Suat SOYLU'nun itirazlarının kabulü hususundaki imar komisyon raporukabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 117Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün 25/05/2021 tarih ve 1765 sayılı yazısı ile; Milli Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, "Hayat Boyu Öğrenme" isminin yeni yapılacak uygun bir parka verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 118Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (2) adet konunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 119Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca 29. 07. 2021 ve 5336 sayılı karar ile onaylanan İlimiz Merkez İlçe Alaaddin-Kale-Balhasan-Eskisaray-Songur ve Burhan Mahallelerinde yaptırılmış olan Kale Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanması kabul olundu. Karar Tarihi : 04/08/2021Karar No : 120İlimiz Merkez İlçede yer alan 10. 5 Ha'lık alanı kapsayan ve 25. 09. 2020 tarih 3028 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Eski Sanayi Bölgesi için hazırlanmış olan İmar Planı Tadilatının İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

Kaynak: Habermetre