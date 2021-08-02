Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi
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Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi
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Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantı GündemiBELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2021 TOPLANTISININ 04/08/2021 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİYoklama.

Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantı GündemiBELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2021 TOPLANTISININ 04/08/2021 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİYoklama. Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Temmuz/2021 toplantısının 06. 07. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi. Belediyemiz meclisinin tatil ayı olarak belirlenen Eylül ayı tatilinin yapılıp, yapılmayacağı hususunun müzakere ve karara bağlanması. İlimiz Şahsüleyman Mahallesi 196 ada 49, 50, 51, 52, 62, 85, 86, 113 nolu parsel ve 220 ada 6, 7, 9, 10, 11 nolu parselde imar planında kapalı otopark ve yol olarak planlı olan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için belediyemizin mülkiyetinde bulunan eş değer taşınmazlar ile takasının yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz boş kadrolarından derece iptal-ihdas ile ilgili cetvelin müzakere ve karara bağlanması. Belediyemizce Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması hususunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz Meclisinin 04. 05. 2018 tarih ve 104 nolu kararı ile plan çalışmalarının tamamlanması akabinde konunun yeniden değerlendirilmesine şeklinde karar alınan; mevcut imar planında "Kültür Varlıkları Özel Proje Alanı-1" olarak bırakılmış olan Kadıoğlu Sokağı ve çevresine yönelik olarak Revizyon İmar Planı çalışması tamamlanmış olup, konu ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 75 sayılı kararı ile, İlimiz Yukarı Kayabaşı Mahallesi 324 ve 683 nolu adalara ilişkin hazırlanan plan değişikliğine itiraz eden H. Hüseyin UYGUR ve Suat SOYLU'nun itirazı hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün 25/05/2021 tarih ve 1765 sayılı yazısı ile; Milli Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Belediye Meclisince uygun görülecek bulvar/cadde/sokak/meydan veya parka "Hayat Boyu Öğrenme" isminin verilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması. Dilek temenniler

Kaynak: Habermetre

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