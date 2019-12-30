Niğde Belediyesi 41 araç satın aldı

30.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:54

Niğde'de Belediyesi 41 araç satın alarak kiralık araç dönemine son verdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Meydanı'nda araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 9 milyon liralık yatırımla 41 araç satın aldıklarını söyledi.

Çöp kamyonu, hafif ticari araç, damperli kamyon, ilaçlama makinesi, kaldırım üstü süpürge, iş makinesi, traktör ve çöp taksi gibi araçlarla Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe yoluyla alınan süpürge ve 2 çöp kamyonuyla toplamda 44 aracın hizmete alındığını belirten Özdemir, "Bundan sonra Niğde Belediyesinde kiralık hiçbir araç olmayacak. Bütün araçlar belediyemizin mülkiyetine geçti. Bu güne kadar kiralık araçlara, aylık ne kadar ödeme yaptıysak, 3 yıl daha aynı ödemeyle devam edeceğiz. Başka bütçe ayırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yapılan diğer yatırımlarından da bahsederek 150 milyon liraya mal olacak arıtma tesisi çalışmalarının devam ettiğini ve bugüne kadar 80 milyon liralık hak edişi gerçekleştirildiğini anlattı.

2021 yılında bitmesi planlanan tesisin 2020'nin 6'ncı ayında hizmete açacaklarına vurgu yapan Özdemir, 400 bin nüfusa kapasiteli tesisin 800 bin nüfusa yetebilecek şekilde büyütülebileceğine dikkati çekti.

Özdemir, terminal binasında yaklaşık 500 bin liralık tadilat gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yarım kalan kamyon garajını bitirmek üzereyiz, bir ay içinde faaliyete geçecek. Trafik eğitim pistini hizmete aldık. Kayaardı Park Projesi'ni tamamladık. Yeni sanayi sitesi tamamlandı. Önümüzdeki ay teslim alacağız, bahar döneminde de halkımızın hizmetine sunacağız. Kalede çok büyük dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz, TOKİ iş birliğiyle. İnşallah Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje. Milletvekillerimiz Ankara'dan biz de buradan bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız başladı, değerlendirmesi bitti şimdi vatandaşlarımızla konuşmaya başlayacağız. 2020 yılı içinde de ilk kazmayı vuracağız."

Kaynak: AA