NİĞDE Belediye katı atıktan enerji üretiyor

Belediye katı atıktan enerji üretiyor

Niğde Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışma yürütülüyor. Tesiste plastik, cam gibi katı atıklar ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Elde edilen metan gazı da elektrik üretimi için kullanılıyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Katı Atık Depolama Tesisi'nde ayda ortalama 550 ile 600 megavat elektrik üretimi yapılıyor. Aylık üretilen 550 ile 600 megavat elektrikten yaklaşık 250 bin TL elektrik üretimi yapılarak belediye bütçesine katkıda bulunuluyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sıfır Atık Projesi'nin israfın önlenmesi adına ekonomik anlamda belediye bütçesine değer kattığını söyledi. Metan gazının küresel ısınmaya büyük etkisi bulunduğunu belirten Başkan Özdemir, Katı atık depolama tesisimizde metan gazı yakılarak elektrik üretimi yapılıp özel bir elektrik şirketine satarak belediye bütçemize katkı sağlıyoruz. Depolama tesisinde atıkların azaltılması konusunda önemli çalışmalar yapılmakta. Katı atık depo işletme birliğimiz tarafından toplanan atıklardan oluşan metan gazından elektrik üretmek üzere 2015 yılında özel bir firmaya 10 yıllığına kiraya verilmiş olup üretilen elektrik miktarından birliğimize yüzde 25 katkı payı ödemektedir. Aylık üretilen elektrik miktarı 550 ile 600 megavattır. Burada aylık ortalama 6 bin konuta yetecek elektrik üretimi yapılmaktadır dedi.

Katın Atık Birliği'nin Hıdırlık mevkiinde bulunduğunu, 85 hektar alana sahip olan 26 belediyeden ve İl Özel İdaresi'yle birlikte 27 üyeden oluştuğunu anlatan Başkan Emrah Özdemir, Katı atıkta günlük ortalama 250 ile 300 ton arasında çöp depoluyoruz. Katı atıktan elektrik üretimi ayda 800 megavata kadar yükseliyor. Birliğimiz olarak da yaklaşık olarak da 250 bin TL kadar da çöpten üretilen elektrikten belediye destek geliyor. Çevre sağlığı için, toplum sağlığı için çok büyük bir amaca hizmet ediyor diye konuştu.

Kaynak: DHA