Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'a Duygusal Karşılama

Niğde Belediye binasının önünü sabah saatlerinde dolduran kalabalık, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı "Gönüllerin Başkanı" sloganıyla karşıladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan bir yıl içinde yaptığı hizmetlerle ve sürekli vatandaşla iç içe olmasıyla halkın gönlünde taht kurdu.

24 Ekim 2017 tarihinde Niğde Belediye Başkanı olarak Belediye Başkanı olan Rifat Özkan, mesai için geldiği belediye önünde belediye personeli ve vatandaşlar tarafından "Gönüllerin Başkanı" sloganları ile karşılandı.

Hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilen aday tanıtım programına katılarak AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı olarak Emrah Özdemir'i tebrik eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı Niğde'ye dönüşünde gece yarısı evinin önünde kalabalık bir topluluk karşıladı. Rifat Özkan kendisine temennilerini iletenlere teşekkür ederek, halkımızın hizmetinde çalışmalarımız devam edecek dedi.

Pazartesi günü ise mesai için Belediye binasına gelen Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı belediye önünde kalabalık bir topluluk karşıladı. "Gönüllerin Başkanı" sloganları eşliğinde karşılanan Başkan Özkan duygulu anlarda yaşadı. Belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarında katıldığı karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Partimizin neferiyiz, milletimizin hizmetkarıyız. Bundan bir yıl önce Cumhurbaşkanımız taktir etti Belediye Başkanı oldum ve şehrime hizmet etme fırsatı buldu. Gönül belediyeciliği denildi, halkımızla hep iç içe olduk, olmayada devam edeceğim. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız taktir etti, başka bir arkadaşımızı belediye başkanı adayı gösterdi. AK Parti adayımız Emrah Özdemir'e başarılar diliyorum. Adaylığı resmi olarak açıklandığı gün kendisini bizzat tebrik etmenin yanı sıra, sosyal medya üzerinden de kendisini tebrik etti. Bize çalışmak hizmet etmek düşer. Görev sürem tamamlanıncaya kadar halkımızın hizmetindeyim. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde layık gördü. Bugüne kadar gönül belediyeciliği yapacağız halkımızla bir olacağız demiştik. Olduk da, bundan sonrada görev süremiz tamamlana kadar da olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik hizmetlerimiz vatandaşımıza ulaşmaya devam edecek, durmak yok hizmete devam. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Niğde'miz AK Belediyecilik hizmetlerinden nasibini almaya devam edecektir" dedi.

Hizmette durmak yok yola devam

Başkan Özkan; "Uzun yıllar siyasetin içerisinde oldum. Çok çilesini de çektim. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız bana böyle bir görevi bir yıl önce tevdi etti. Süre önemli değildi şimdi de bir başka arkadaşımızı aday olarak görevlendirdi. Ben aday arkadaşımıza da başarılar diliyorum. AK Parti belediyeciliği başarıdan başarıya koşarak devam edecek. Burada gece gündüz hep beraber gayretle çalıştık hepimizin yüreğinden gelen maksadımız şuydu fakir fukara garip gurabaya, bütün Niğde halkımıza vatandaşımıza en iyi hizmet yapmaktı. Bu noktada gece gündüz özveriyle benden daha gayretli çalıştınız hepinizin eline yüreğine sağlık.. Yine kısa bir süre kaldı o süreye kadar elimizden geldiğince gece gündüz belediyecilik hizmetleri noktasında vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Hizmette durmak yok yola devam edeceğiz inşallah. Bu özveriyle çalışmalarınızı devam ettireceğinizden hiç şüphem yok. Allah hepinizden razı olsun teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE