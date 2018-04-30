Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özkan, "Alın teriyle ekmeğini kazanan bütün vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Özkan; "Bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bunun en güzel göstergesi de; atalarımızın, işçiye, henüz alın teri kurumadan hakkını vermeleridir. Çalışan vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, huzur içinde, coşkuyla, bir bayram havasında kutlamasının aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs; toplum olarak bizlerin de önemsediği çok anlamlı bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin ve tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olmasını diliyorum" dedi. - NİĞDE