Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversiteye yerleşecek öğrencilerle bir araya gelecek tecrübelerini paylaştı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversiteye yerleşecek öğrencilerle bir araya gelecek tecrübelerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir, rehber öğretmenleri ve farklı meslek grubuna mensup kişilerle, Özbelde Kızılema Parkı'nda üniversite tercihi yapacak adaylarla bir araya geldi.

Mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilere puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yeteneklerine göre, doğru tercih yapmaları konusunda bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları ve emeklerinin karşılığını almaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Gençlerin geleceklerine doğru yön vermelerinin kendilerini de mutlu edeceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Tercih dönemi her öğrenci zorluk çekiyor, bunun farkındayız ve gençlerin yanında olmak istiyoruz. Alanında uzman kişilerle gençleri buluşturup geleceğe yön verme noktasında onların sevdiği, ilgi duyduğu meslekleri yapmaları için her zaman yanlarındayız. Ben de kendilerine mesleğim olan inşaat mühendisliği konusunda bilgi verdim. Tercih yapacak tüm gençlerimize bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Gençlerimizi en iyi yerlerde görmek, bizlerin verdiği çabanın ve emeğin en güzel meyvesi olacaktır."

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:26:50. #1.16#

title