Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üniversite adaylarıyla bir araya geldi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversiteye yerleşecek öğrencilerle bir araya gelecek tecrübelerini paylaştı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversiteye yerleşecek öğrencilerle bir araya gelecek tecrübelerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir, rehber öğretmenleri ve farklı meslek grubuna mensup kişilerle, Özbelde Kızılema Parkı'nda üniversite tercihi yapacak adaylarla bir araya geldi.

Mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilere puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yeteneklerine göre, doğru tercih yapmaları konusunda bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları ve emeklerinin karşılığını almaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Gençlerin geleceklerine doğru yön vermelerinin kendilerini de mutlu edeceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Tercih dönemi her öğrenci zorluk çekiyor, bunun farkındayız ve gençlerin yanında olmak istiyoruz. Alanında uzman kişilerle gençleri buluşturup geleceğe yön verme noktasında onların sevdiği, ilgi duyduğu meslekleri yapmaları için her zaman yanlarındayız. Ben de kendilerine mesleğim olan inşaat mühendisliği konusunda bilgi verdim. Tercih yapacak tüm gençlerimize bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Gençlerimizi en iyi yerlerde görmek, bizlerin verdiği çabanın ve emeğin en güzel meyvesi olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul