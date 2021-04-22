Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında

Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de öğrencilere 'Anla Hızlan Odaklan ve Başar' Programı "AHOB" dağıtıldı.

Niğde'de öğrencilere 'Anla Hızlan Odaklan ve Başar' Programı "AHOB" dağıtıldı.

Niğde Belediyesi her koşulda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile öğrencileri yalnız bırakmıyor. Niğde Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere kişiye özel lisans anahtarı ile girilen yapay zeka desteği programı "Anla-Hızlan-Odaklan ve Başar" programı "AHOB" dağıtıldı.

Efendibey Gençlik Merkezinde yapılan dağıtım töreninde konuşan Başkan Özdemir; "Bir şifre ile vereceğimiz 'Anla-Hızlan-Odaklan ve Başar' (AHOB programını Niğde'mizdeki 7.sınıf öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla ulaştıracağız. Bu yazılım çocuklarımıza hayırlı olsun, bu anlamlı günde projenin başlangıcını yapalım istedik. Bu projeyle birlikte çocuklarımız çok daha başarılı olacaklardır.

Bu program eğitim ve öğretimi keyifli hale getirirken oyunlaştırılmış teknikler ile öğrencilere hem hızlı okuma hem de okuduğunu anlama beceresi kazandıracaktır. Bu dijital eğitim platformu uzun paragraf sorularını çözmekte zorlanan öğrencilere sınavlarda zaman kazandıracak aynı zamanda sınav başarılarını artıracaktır. Öğrencilerimiz motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda odaklanma açısından yeni kazanımlar elde edecektir" dedi.

Başkan Özdemir'den Takviye Kursu Müjdesi

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl maddi durumu yetersiz öğrenciler için belediye bünyesinde takviye kursu açılacağını belirtti. Özel kursa ya da herhangi bir çalışmaya gidemeyen ve takviyeye ihtiyacı olan çocuklar için Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte önümüzdeki yıl kursları aktif hale getireceklerini ifade ederek 8.sınıf ve 12.sınıf çocuklarımıza da belediye olarak destek olmaya devam edeceklerini söyledi. - NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında
Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında
Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Muslera Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:08:14. #1.14#

title