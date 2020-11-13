Niğde Belediye Başkanı Özdemir Keresteciler Sitesi'ni Ziyaret Etti
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir Keresteciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

13.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:17
Niğde Belediye Başkanı Özdemir Keresteciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Esnafın ve vatandaşlarının her daim yanında olan ve desteklerini sunan Başkan Özdemir KerestecilerSitesi'ndekiişyerleriniziyaretetti.

Başkan Özdemir, ziyaret ettiği esnaflara önce projelerini anlattı, sonra esnafları dinledi. Özdemir, "Herkesin ve her şeyin bir kimliği var. Bu anlamda Keresteciler Sitesi'nin kimliği de üretim. Belediye Başkanı olmak, her kesimi kucaklamaktan ve insana değer vermekten geçiyor. Biz hizmet için halkla iç içe, dürüst, ilkeli yönetim anlayışını benimsiyoruz. Niğde'ye prestij kazandıracak her türlü çalışmanın içinde olduklarını belirterek, siz esnaf kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yaparız." dedi. - NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Özdemir Keresteciler Sitesi'ni Ziyaret Etti
Niğde Belediye Başkanı Özdemir Keresteciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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