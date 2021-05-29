Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in haftasonu mesaisi dolu geçiyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir haftasonu mesaisine Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Yeşilburç Vadisinde yürüyüş yaparak başladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir haftasonu mesaisine Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Yeşilburç Vadisinde yürüyüş yaparak başladı.

Şehrin güzelliklerini tanıtmak istediklerini söyleyen Başkan Özdemir "Yeşilin her tonuyla gönüllere ferahlık veren bu vadi hem spor hem de dinlenme açısından şehrimizin bir cazibe merkezi olmuş durumda. İnancımız tamdır ki ilerde bu vadi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olacaktır. Bizim de çalışmalarımız bu minval üzeredir. Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda ektiğimiz tohumların yeşerdiğini hep beraber göreceğiz. İlimizi layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.

Belediyenin birim müdürleri ile toplantı yapan Başkan Özdemir, birim müdürlerinden birifing aldı. Toplantıda Niğde ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmaları birlikte değerlendirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı