Niğde Belediye Başkanı Özdemir, esnafa İstiklal Marşı yazılı belge dağıttı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kentteki esnafa İstiklal Marşı yazılı belge dağıttı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kentteki esnafa İstiklal Marşı yazılı belge dağıttı.

Özdemir, Suat Baykal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti, İstiklal Marşı belgesi dağıttı.

Özdemir, gazetecilere, İstiklal Marşı'nın 100 yıl önce bugün kabul edildiğini anımsatarak, "Niğde Belediyesi olarak ilimizde bulunan esnafımıza İstiklal Marşı belgesi hediye ettik. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Daha nice 100'üncü yıllarda şanlı bayrağımız dalgalansın, İstiklal Marşı'mızda duvarlarımızdan eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav