Özdemir ailesinden Dünya Kadınlar Günü jesti
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Özdemir ailesinden Dünya Kadınlar Günü jesti

09.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:36
Özdemir ailesinden Dünya Kadınlar Günü jesti

Niğde2nin Belediye Başkanlığını yapan Emrah Özdemir, hayat arkadaşı Duygu Özdemir ile Kadınlar Günü'ne özel bir jest yaptı. Niğde Belediye'sinde görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir eşi Duygu Özdemir hanımefendi ile birlikte belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Emrah Özdemir günün anlam ve önemi nedeniyle kurumda çalışan personelleri unutmayarak Doğan Cüceloğlu'nun 'Başarıya Götüren Aile' adlı kitabını hediye etti.

Birim müdürlüklerini tek tek gezen Başkan Özdemir; "Eşim Duygu hanımla beraber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hayatımızı kolaylaştıran kadın çalışanlarımıza kitap hediye ettik. Belediyemize verdiğiniz emek, kattığınız değer için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle Niğde'mizi çok daha güzel noktalara getireceğimize inancım tam. Bu düşüncelerle Belediye personelimiz ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu bir hayat diliyorum" dedi.

Başkan Özdemir'in nazik düşüncesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden personeller hediye ve ziyaret için teşekkür ettiler. - NİĞDE

Özdemir ailesinden Dünya Kadınlar Günü jesti
Özdemir ailesinden Dünya Kadınlar Günü jesti
Özdemir ailesinden Dünya Kadınlar Günü jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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