Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı hediye

Niğde Belediyesi, İstiklal Marşının kabulünün 100. yıldönümü anısına esnaflara İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu ferman dağıttı.

Sosyal sorumluluk projelerine, tarihi ve kültürel değerlere büyük önem veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2021'in İstiklal Marşı Yılı olması münasebetiyle hazırlattığı İstiklal Marşı yazılı fermanları esnaflara dağıttı. Suat Baykal caddesindeki ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorup sohbet eden Başkan Özdemir, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Başkan Özdemir burada gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl dönümü. Bu kapsamda Niğde Belediyesi olarak ilimizde bulunan bütün esnaflarımıza İstiklal Marşımızın yazılı olduğu fermanı hediye ettik. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Daha nice 100. yıllarda şanlı bayrağımız dalgalansın, İstiklal Marşımızda duvarlarımızdan eksik olmasın" dedi.

Niğde'de tüm esnaflara dağıtılan İstiklal Marşı'nın ve Bayrağımızın yer aldığı ferman; esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ve memnuniyetle karşılandı. Esnaflar, bu çalışmadan dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı