Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 2 Yıl Değerlendirmesi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, görevde bulunduğu iki yıllık sürede hayata geçirilen projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, görevde bulunduğu iki yıllık sürede hayata geçirilen projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

2 yıllık değerlendirme toplantısına AK Parti Niğde İl Başkan Vekili Nuri Ayduğan, MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce, MHP MYK Üyesi Emrullah Türe, AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, MHP Niğde Merkez İlçe Başkanı Abidin Koyuncu, İYİ Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı.

HERKESE ADALETLİ, EŞİT BİR ŞEKİLDE HİZMET VERİYORUZ

"Siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri ve çok değerli belediye meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız öncelikle hepinize hayırlı haftalar diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Özdemir siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Özdemir; "Toplantımızı aile ortamında rahat bir şekilde yapalım, iyisiyle kötüsüyle istişare edelim diye böyle bir organizasyon yaptık. Niğde'de yaşayan herkes hangi siyasi parti görüşüne sahip olursa olsun Niğde Belediyesi herkesin belediyesi, herkese adaletli, eşit bir şekilde hizmet veriyoruz. Herhangi bir hizmetimizde kesinlikle siyaset gözetmiyoruz bütün şehrimize en iyi hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. 2 yılda ne yaptık, neyi planlıyoruz bunu sizlerle paylaşalım istedik, aslında bunu hep birlikte başardık sizlerin verdiği yetkiyle ve destekle bu konularda kararlar alındı, finansal destekler sağlandı. Sunum şeklinde devam edeceğiz arada söz isteyen olursa konu hakkında, proje hakkında yeni bir fikir vermek isteyen ya da başka bir görüşü olan varsa da söze katılabilir" dedi.

ŞEHRİMİZİN SADECE BUGÜNÜ İÇİN DEĞİL, GELECEĞİ İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ

Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuşmasının devamında; "İlk projemiz şeffaf belediyecilikti biliyorsunuz. Seçimlerden önce de dağıttığımız kitapçığın ilk sayfasındaydı. Şeffaf belediyecilik adına daha ilk meclis toplantımızdan itibaren meclis toplantılarımızı canlı yayından yapmaya başladık. Belediyemizin internet sitesinden ve sosyal medyada bütün toplantıları ve ihaleleri canlı olarak yayınlıyoruz. Ekip arkadaşlarım ve şahsımın 365 gün 24 saat esası ile sizlerin hak ettiği kaliteli hizmetleri alabilmeniz için severek yaptığımız hizmetlerimizi ve en büyük hayalimiz olan "Büyüyen Şehir Niğde" ye ait projelerimizi paylaşıyoruz. Şehrimizin sadece bugünü için değil, geleceği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MARKA KENTE GİDEN YOLDA BİRÇOK ÖNEMLİ PROJE YAPTIK

"Yıllardır hayal edilen ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen şehrin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacak birçok projeyi hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Emrah Özdemir; "Bu kapsamda "Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi" ile "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" gibi önemli dönüşüm projelerine imza attık. Özellikle şehrin tarihi dokusu korunarak gerçekleştirilecek olan "Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi" marka kente giden yolda atılan en önemli adımlardan birisidir. Eski sanayi projesi ile de şehrin kültür, sanat, dinlence ve eğlence hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçladık" dedi.

MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAYARAK BELEDİYEMİZİN GELİRLERİNİ ARTIRDIK

Toplantıda projelerden bahsetmeye devam eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Demiryolu ve karayolu üst geçitleri, merkez yaşam park, belediyemiz tarihindeki en büyük yatırım olan "Modern İleri Biyolojik Arıtma Tesisi", Türkiye'de bir ilk olan ve tasarruftan kar paylaşım sistemi olan ve önemli oranda su tasarrufu sağlayacak olan "SCADA" sistemi gibi birçok örnek projeyi şehrimize kazandırdık. Göreve geldiğimizden bu yana mali disiplinin yanında etkin ve verimli çalışma anlayışımız ile borcumuzu 51 Milyon lira azaltıp, pandemi sürecine rağmen gelirlerimizi ve bütçemizi %62 artırdık. Pandemi sürecinde belediye hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmamasına özel önem verdik. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden sosyal yardımlara kadar geniş bir kapsamda belirlediğimiz faaliyet ve projelerimiz ile halkımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçladık. Devam eden yatırım projelerimizi tamamlamak ve ihtiyaç duyulan yeni projelere başlamak ve hizmet çeşitliliğini artırmak temel önceliklerimizdendir. Yarınlara daha güzel bir Niğde bırakmak adına yeni projelerimiz ve hizmetlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdemir konuşmasını şu sözlerle noktaladı. "Hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde bizlere öneri ve destekleri ile katkı sunan siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanlarına, değerli belediye meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum".

Değerlendirme toplantısının ardından siyasi parti il ve ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleri böyle verimli bir toplantı düzenlediği için Başkan Özdemir'e teşekkür etti. Hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle toplantı sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı