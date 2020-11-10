Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı

10.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:39
Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milletin takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamıdır. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir Cumhuriyet haline getirilebileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyorum." - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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