Niğde Belediye Başkanı Özdemir, altyapı çalışmalarını inceledi
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, altyapı çalışmalarını inceledi

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, altyapı çalışmalarını inceledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, İlhanlı Mahallesi Muhtarı Cuma Zırh ve birim müdürleriyle İlhanlı Mahallesi'nde yapılan çalışmaları gezerek, bilgi aldı.

Düzenleme yapılan parkları dolaşırken çocukların ilgisiyle karşılaşan Özdemir, onların talep ve isteklerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, çocuklar için en güzelini yapmak adına sahada olduklarını belirterek, "Yavrularımızın güvenliğini ve parkta oyun oynarken yaşayacakları maksimum eğlenceyi göz önüne alarak mevcut parklarımızı sürekli gözden geçiriyoruz. Çok güzel müjdelerle daha yeni Niğde ve yavrularımıza yakışır parklar için kolları sıvadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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