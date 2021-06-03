Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 2. yılını değerlendirdi
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 2. yılını değerlendirdi

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 2. yılını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Grant Otel"de basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Grant Otel"de basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Buluşma Niğde ve ilçelerinde görev yapan basın mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Samimi diyaloglar ile geçen basın toplantısında başkan Özdemir basın mensuplarına göreve geldiğinden bu zamana kadar geçen süre içinde yaptığı çalışmaları anlattı. Herkese eşit mesafede ve adaletli bir şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Özdemir amacımız şehrimizi kalkındırmak ve ilimizi hak ettiği konuma getirmektir dedi.

Belediye başkanı Emrah Özdemir burada yaptığı konuşmada;

"Şehrimizi marka kent olarak geleceğe taşımak ve turizm pastasından aldığı payı artırmayı amaçlıyoruz. Kale dönüşüm projesi ve bu proje etrafında gelişen kent müzesi ve benzeri projelerle bu alanda yeni bir turizm destinasyonu meydana getirmek en büyük amacımızdır. Bu amaç için gereken çalışmaları yapıyoruz. Resmi prosedürleri ve halletmiş durumdayız. İnşallah en kısa süre içinde şehrimizde gizli kalan hazineleri tanıtım atağına geçeceğiz. Demiryolu ve karayolu üst geçitleri, merkez yaşam park, belediyemiz tarihindeki en büyük yatırım olan "Modern İleri Biyolojik Arıtma Tesisi", Türkiye'de bir ilk olan ve tasarruftan kar paylaşım sistemi olan ve önemli oranda su tasarrufu sağlayacak olan "SCADA" sistemi gibi birçok örnek projeyi şehrimize kazandırdık. Göreve geldiğimizden bu yana mali disiplinin yanında etkin ve verimli çalışma anlayışımız ile borcumuzu 51 Milyon lira azaltıp, pandemi sürecine rağmen gelirlerimizi ve bütçemizi yüzde 62 artırdık." İfadelerini kullandı.

Değerlendirme toplantısı basın mensuplarının sorduğu sorulara cevap verilmesi ile sona erdi. Gazeteciler böylesine verimli bir toplantı düzenlediği için Başkan Özdemir'e teşekkür etti. - NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 2. yılını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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