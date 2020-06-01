Niğde Belediye Başkanı hastaneden bayramını kutlayan çocuğa bisiklet hediye etti
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Niğde Belediye Başkanı hastaneden bayramını kutlayan çocuğa bisiklet hediye etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan bayramını kutlayan ve bisiklet talep eden çocuğun isteğini yerine getirdi.

Niğde Belediye Başkanı hastaneden bayramını kutlayan çocuğa bisiklet hediye etti
01.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:04

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan bayramını kutlayan ve bisiklet talep eden çocuğun isteğini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda akciğer rahatsızlığı nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 16 yaşındaki Ömer Akgül, Başkan Emrah Özdemir'in bayramını sosyal medyadan kutlayarak bisiklet talep etti.

Özdemir de tedavisinin ardından taburcu edilen ve Niğde'deki evine gelen Akgül'e, hayalini kurduğu bisikleti hediye etti.

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, bu anlayışın kente hakim olacağını aktardı.

Başkan Özdemir'e teşekkür eden Ömer Akgül ise, "Bayramda hastanede tedavi görüyordum. Hastane odasından başkanımın bayramını kutladım. Bir Niğdeli olarak bisiklet talep edip, şansımı denemek istedim. Mesajımı yazdım ve kısa süre sonra bana ulaşıldı. Bisiklet isteğimin yerine getirileceği söylendi, ben de çok mutlu oldum. Hastaneden tedavi olduktan sonra eve geldiğimde bisikleti karşımda görünce çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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