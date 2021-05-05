Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yeni mezarlık çalışmalarını inceledi
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yeni mezarlık çalışmalarını inceledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yeni mezarlık çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni mezarlık inşaatını yerinde inceledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni mezarlık inşaatını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, Hıdırlık mevkisinde 150 dönüm arazi üzerinde şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık inşaat alanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, başlattıkları mezarlık projesinin hızla devam ettiğini belirtti.

Mezarlık çevre düzenlemesinin yapımı, otopark, cami, gasilhane, taziye evi gibi alanların vatandaşların uzun yıllar ihtiyacını karşılayacağını belirten Özdemir, proje bittiğinde mezarlık içerisinde büyük bir cami, gasilhane, morg ve taziye evinin halkın hizmetine sunacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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