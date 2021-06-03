Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, icraatlarını anlattı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldikten sonra geçen sürede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldikten sonra geçen sürede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Özdemir, bir otelde düzenlenen toplantısında, 2 yılda yaklaşık 50 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Göreve gelir gelmez şeffaf belediyecilik üzerinde durduklarını belirten Özdemir, belediye meclis toplantıları ile ihaleleri canlı yayınladıklarını aktardı.

Belediyenin gelirlerini yaklaşık yüzde 62 artırdıklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Gelirlerimizi artırırken 2020 yılında suya hiç zam yapmadık. Bunu mali disiplini sağlayarak başardık. Elimizden geldiği kadar merkezi hükümetten destek alıyoruz. 2 yıl içerisinde borcumuzu 51 milyon lira azalttık. Salgın ilk başladığında ve mayıs ayındaki tam kapanmada, esnafa olan bütün borcumuzu ödedik. Yaklaşık 10 milyon fazla borç ödedik. Doğrudan teminler yüzde 50 azaldı. Niğde'nin kader projesi Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'nde bugüne kadar yaklaşık 50 milyon lira nakit geldi. Kısa bir sürede devamı da gelecek."

Özdemir, kale projesini TOKİ iş birliğiyle yaptıklarını aktararak, kale ve çevresindeki binaların hepsini koruyacaklarını, metruk binaları yıkıp, tescilli binalara zarar vermeden eski Niğde'yi orada canlandıracaklarına işaret etti.

Niğde Belediyesinin tarihinde yaptığı en büyük yatırım olan yaklaşık 180 milyon liralık İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde sona geldiklerinin altını çizen Özdemir, "Deneme için su alınmaya başladı. İnşallah bir iki hafta içine devreye girecek. Tesisin çevresine 3 megavatlık güneş panelleri kurduracağız, çalışmaları yakında başlayacak. Tesis enerjisini tamamen kendisi üretecek. Niğde'ye en az 50 yıl hizmet edecek proje, 400 bin nüfusa hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, ayrıca, demir yolu ve kara yolu üst geçitleri, merkez yaşam park, önemli oranda su tasarrufu sağlayacak olan "SCADA" sistemi gibi birçok örnek projeyi de kente kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul