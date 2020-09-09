Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir COVİD 19'u yendi
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir COVİD 19'u yendi

Geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve uygulanan tedavi ve karantina sonrası virüsü yenen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, karantina sürecinin son günlerinde iyileştiğini ve bu iyileşmeyi sevdiklerinin duası ile olduğunu açıkladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir COVİD 19'u yendi
09.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:45

Geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve uygulanan tedavi ve karantina sonrası virüsü yenen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, karantina sürecinin son günlerinde iyileştiğini ve bu iyileşmeyi sevdiklerinin duası ile olduğunu açıkladı.

Sosyal medya aracılığı ile bir video yayınlayan Başkan Özdemir mesajından şunları söyledi:

"Hastalığı hafif bir şekilde atlattım. Tabii ki ilk başlarda ateş halsizlik gibi belirtiler vardı. Birkaç gün kaldı karantinanın bitmesine. Bu konuda şanslıydım ama tabii ki şansta yetmiyor. Başta sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum çok güzel bir tedavi uyguladılar. Karantina sürecinde inanılmaz güzel mesajlar için desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Arayanlara, mesaj atanlara, sosyal medyadan yazanlara geri dönüş yapamadım, bu yüzden hakkınızı helal edin. Bu süreçte ve hastalığı hızlı bir şekilde atlatmamda en büyük pay da ettiğiniz dualardı. Hepinizden Allah razı olsun. Ben hastalığı atlattım sizler de çok dikkat edin çünkü herkes hafif bir şekilde atlatamıyor. Sevdiklerimiz için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurullarına dikkat edelim. Bende artık daha çok dikkat edeceğim, çünkü bir kez hastalığı geçiren tekrar geçirmiyor diye bir şey yok. Hatta ikinci ve üçüncüyü çok daha ağır geçiriyorlar. Özellikle maske mesafe ve hijyene çok dikkat edelim. Kapalı ortamlar çok tehlikeli, ne kadar önlem alırsak alalım yine de kapalı ortamlarda çok fazla vakit geçirmemek gerekiyor. O kadar rahat yayılıyor ki bunu hep birlikte yaşamış olduk aslında. İnşallah bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz ve sizlerle sağlıklı günlerde buluşacağız. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyalım kendiniz için olmasa da sevdikleriniz için kurullara riayet edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyor saygılar sunuyorum" - NİĞDE

Kaynak: İHA

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