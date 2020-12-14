Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:57

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Özdemir, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını tercih etti.

Özdemir, AA'nın her yıl, o yılı özetleyen fotoğrafları çok güzel şekilde yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AA, anı ölümsüzleştiriyor. Bu yıla koronavirüs damgasını vurdu. Bundan dolayı sağlık çalışanlarımızın çok fotoğrafı vardı, bu seneyi özetleyen, sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığı ve canları pahasına çalışmalarını özetleyen fotoğrafı seçtik. Diğer kategorilerde de çok güzel fotoğraflar vardı. AA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarihe çok güzel notlar düşüyor, bu anları ölümsüzleştiriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha güzel, sağlıktan ve mutluluktan bahseden fotoğraflar seçmek dileğiyle. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

İlgili Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Adem Ljajic Çağdaş Atan Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:57:29. #1.15#
title